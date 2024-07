Bemerkenswerte Entwicklung: In den vergangenen zehn Jahren sind die Umsätze der Autozulieferer in Deutschland nicht einmal halb so stark gewachsen wie die der Autohersteller. Aber an einem "Branchensterben" liegt das noch nicht, wie Constantin Gall, Automobilexperte von EY, im Gespräch mit FINANCE-TV einordnet: "Es sind gar nicht so viele Zulieferer vom Markt verschwunden", so Gall. "Viele sind in einer ersten Konsolidierungswelle von anderen Anbietern übernommen worden." Jetzt kommt aber noch eine zusätzliche Herausforderung hinzu: der Rückschlag beim Hochfahren der E-Mobilität in Deutschland. "Durch die fehlenden Stückzahlen erreichen die Zulieferer nicht die notwendige Kostendegression, und das ist fatal", meint Gall. EY ist der Ansicht, dass die Folgen dieser Entwicklung auch am M&A-Markt zu sehen sein werden - in Form einer weiteren Automotive-Konsolidierungswelle, diesmal jedoch weiter oben in der Wertschöpfungskette, bei den Tier-1- und Tier-2-Zulieferern. "Das Thema Konsolidierung beziehungsweise Partnerschaften steht im Moment weit oben auf den Strategie-Boards der großen Player im Markt", sagt Gall und verweist auf die USA: "Dort haben sich in den vergangenen sechs Monaten schon einige große Zulieferer zusammengeschlossen." Welche Player als Konsolidierer bei deutschen Autozulieferern auftreten könnten - große Namen aus Deutschland, ausländische Strategen, vielleicht sogar Private-Equity-Häuser - und welche Rolle "Last Man Standing"-Strategien, wie sie Mutares beispielsweise verfolgt, dabei spielen werden - die M&A-bezogene Marktanalyse mit Constantin Gall hier bei FINANCE-TV.