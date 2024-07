Boeing kauft Spirit AeroSystems für 4,7 Mrd. US-Dollar in eigenen Aktien zurück. Airbus übernimmt vier defizitäre Geschäftsbereiche und wird dafür kompensiert. Der Wahlausgang in Frankreich stärkt die Börse. Die Rassemblement National geht mit der Chance auf eine absolute Mehrheit in die zweite Wahlrunde, was die Börse mit steigenden Kursen beantwortet. SK Hynix drängt in das AI Geschäft. Die Geschäftsführung kündigte ein mehr als 100 Billionen Won großes Investitionsprogramm für die kommenden vier Jahre ...

