NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schott Pharma von 36,20 auf 32,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er habe nach dem ersten Halbjahr seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis des Pharmazulieferers in den kommenden Jahren gekürzt, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn die Aufstockung von Lagerbeständen durch die Kunden dürfte die niedrigere Nachfrage eines wichtigen mRNA-Impfstoffe-Herstellers im kommenden Jahr nicht kompensieren können. Die kurzfristigen Geschäftstrends seien aber beruhigend./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2024 / 10:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2024 / 05:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A3ENQ51