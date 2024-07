Acuity Knowledge Partners ("Acuity"), ein führender Anbieter hochwertiger Research-, Analyse- und Business Intelligence-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, gab heute die Akquisition von PPA Group ("PPA") bekannt.

PPA ist ein führender Technologiedienstleister für die Finanzindustrie in Deutschland und der Schweiz, der sich auf die maßgeschneiderte Strukturierung globaler Finanz- und ESG-Daten für die gewerbliche Kreditvergabe und ESG-Analyse konzentriert.

Mit Niederlassungen in Darmstadt (Deutschland) und Zürich (Schweiz) unterstützt PPA seit über 20 Jahren führende europäische Banken dabei, komplexe Unternehmensdaten besser zu verstehen und zu nutzen. Die von PPA selbst entwickelten KI- und Algorithmen-basierte Technologie und das fundierte Expertenwissen der Mitarbeiter liefern präzise, kosteneffiziente und zuverlässige Ergebnisse für einen wachsenden Kundenstamm.

"Fortschrittliche, präzise und zeitnahe Datenverarbeitung zur Unterstützung von Finanzinstituten bei der Vergabe gewerblicher Kredite ist ein wichtiger Wachstumsbereich für Acuity. Die Übernahme der PPA Group ist eine strategische Investition, die das Engagement und die wachsende Präsenz von Acuity bei der Unterstützung von Best Practices im gewerblichen Kreditgeschäft untermauert. Ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit dem sehr erfahrenen Management-Team von PPA, um deren Geschäft zu skalieren und ihre Fähigkeiten in den globalen Kundenstamm von Acuity einzubringen", sagte Robert King, Chief Executive Officer von Acuity Knowledge Partners. "Unsere gemeinsame Plattform wird den Kunden einen marktführenden Service bieten, und wir freuen uns darauf, PPA's innovativen Einsatz von KI und Machine Learning in unser Lösungsportfolio zu integrieren. Durch die Übernahme erhalten wir auch eine etablierte Präsenz in zwei wichtigen europäischen Finanzmärkten, Deutschland und der Schweiz."

Heimo Saubach, Chief Executive Officer der PPA Group, sagte: "Wir haben ein erstklassiges Service-Angebot zum Outsourcing von maßgeschneiderter Datenextraktion und -aufbereitung für europäische Finanzdienstleister aufgebaut. Durch die Zugehörigkeit zu Acuity Knowledge Partners können wir unser Dienstleistungsangebot inhaltlich und regional ausbauen und unserem bestehenden Kundenstamm zusätzlichen Mehrwert bieten. Darüber hinaus können wir unser fundiertes Wissen über die Nutzung von KI-Plattformen mit dem von Acuity kombinieren, um neue und marktführende Lösungen zu entwickeln. Acuity und PPA haben die gleiche Mission: ein strategischer und zuverlässiger Partner für unsere Kunden zu sein und ein hervorragender Arbeitsplatz für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir freuen uns sehr, Teil von Acuity zu werden und sind überzeugt, dass wir wichtige Beiträge zur erfolgreichen Entwicklung der Acuity Knowledge Partners leisten werden."

Über Acuity Knowledge Partners

Acuity Knowledge Partners (Acuity) ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Forschungs-, Analyse- und Technologie-Lösungen für den Finanzdienstleistungssektor, einschließlich Vermögensverwalter, Unternehmens- und Investmentbanken, Private-Equity- und Venture-Capital-Firmen, Hedgefonds und Beratungsfirmen. Sein globales Netzwerk von über 6.000 Analysten und Branchenexperten, kombiniert mit proprietärer Technologie, unterstützt mehr als 600 Finanzinstitute und Beratungsunternehmen dabei, effizienter zu arbeiten, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter weiterzuentwickeln und optimal zu nutzen und ihre Abläufe zu transformieren. Acuity hat seinen Hauptsitz in London und ist weltweit an 10 Standorten tätig.

Acuity wurde 2019 als eigenständiges Unternehmen von Moody's Corporation ausgegründet und von Equistone Partners Europe (Equistone) übernommen. Im Januar 2023 erwarben von der globalen Private-Equity-Firma Permira beratene Fonds eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen von Equistone, das weiterhin als Minderheitsaktionär investiert bleibt.

Über PPA Group

Die PPA Group ist ein führender Technologiepartner und Dienstleister für die Digitalisierung und Aufbereitung von Unternehmensdaten für die Finanzindustrie. Mehr als 50 Finanzunternehmen aus der D-A-CH-Region haben die Datenaufbereitung für bankinterne Entscheidungsprozesse an PPA ausgelagert. Rund 150 Experten an den Standorten in Darmstadt (D) und Zürich/Glattbrugg (CH) verarbeiten jährlich mehr als 300.000 Dokumente. PPA kombiniert die Fähigkeiten von künstlicher Intelligenz und geschulten Experten in einem hybriden Prozessansatz. So werden individuell strukturierte Daten in kundenspezifischen Prozessen bereitgestellt. Die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen für das Outsourcing Management von Banken (Bundesbank, EBA, FINMA) wird jährlich durch externe Audits bestätigt.

