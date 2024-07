DJ EUREX/Risk-on lastet auf dem Bund-Future

FRANKFURT (Dow Jones)--Risk-on lautet das Motto an den europäischen Märkten nach dem ersten Wahlgang in Frankreich. Darunter leiden die Anleihen. Zu beobachten ist, dass der Spread zwischen den Bundesanleihen und den französischen Staatsanleihen am Morgen zunächst um gut sieben Basispunkte auf 70 Basispunkte zusammenläuft.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert 52 Ticks auf 131 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,25 Prozent und das Tagestief bei 130,9 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 64.670 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 31 Ticks auf 116,11 Prozent.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2024 02:38 ET (06:38 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.