Valnevas Chikungunya-Impfstoff IXCHIQ hat von der Europäischen Kommission die Zulassung bei Personen ab 18 Jahren erhalten. Das Vakzin ist bereits in den USA und in Kanada zugelassen und soll in Europa laut Valneva ab dem vierten Quartal 2024 ausgeliefert werden. "IXCHIQ ist weltweit der einzige zugelassene Chikungunya-Impfstoff, der diesen ungedeckten ...

