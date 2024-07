Am Freitag verabschiedete sich der DAX mit einem kleinen Plus von 0,1 Prozent ins Wochenende. Auf Halbjahressicht gelang es dem deutschen Leitindex aber ganze neun Prozent zuzulegen. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden ...