© Foto: Seth Wenig/AP/dpa



Trotz der beeindruckenden Rallye der ersten 6 Monate verdunkeln sich die Wolken inzwischen. Politische und wirtschaftliche Spannungen dürften den Ton angeben, so Marktexperte Lars Wißler im Wochenausblick.Das zweite Quartal war an den US-amerikanischen Märkten dank der starken Big Techs auch noch einmal positiv. Von jetzt an blicken wir in die zweite Jahreshälfte: Ein direkter weiterer Rückgang in der gefährlichen charttechnischen Position wurde letzte Woche erst einmal abgewendet. Aber der schwache Freitag kam an einem sehr ungünstigen Punkt und die Analogie zum März ist noch einwandfrei für den Nasdaq und Nvidia. Die große Frage ist: handelt es sich um einen einmaligen Effekt aufgrund des …