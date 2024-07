EQS-Media / 01.07.2024 / 09:30 CET/CEST

Frankfurt a. M., 01.07.2024: Die Berater von Leverage Experts Deutschland sind mit dem Siegel TOP CONSULTANT der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde am Freitag, 28. Juni im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit in Weimar verliehen. Zu den Gratulanten gehörte auch Bundespräsident a. D., Christian Wulff.



Zuvor hatte sich Leverage Experts Deutschland in einem Auswahlverfahren durchgesetzt. Zentral für diesen Prozess war eine wissenschaftliche Kundenbefragung bei den 132 Teilnehmern. Mittelständische Referenzkunden des Unternehmens gaben dabei gegenüber WGMB unter anderem an, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung von Leverage Experts Deutschland waren und ob sie das Beratungshaus weiterempfehlen würden. Leverage Experts Deutschland gehört zu den erfolgreichen Teilnehmern des Wettbewerbs und darf das Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ab sofort tragen.



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, denn sie bestätigt unseren Ansatz als Beratungshaus; unseren starken Fokus auf die Verbindung von Organisation und Mensch. Konkret heißt das, dass wir in Veränderungsprozessen beispielweise auch Führungskräfte bei der individuellen Weiterentwicklung unterstützen", sagt Sandra Happel, Geschäftsführerin von Leverage Experts Deutschland und fährt fort. "Durch unsere spezifische Herangehensweise gelingt die Transformationen stabiler und nachhaltiger. Das wissen unsere mittelständischen Kunden offensichtlich zu würdigen, wie uns die jetzige Auszeichnung zeigt."



Begleitung von der Strategie bis zur Sanierung

Die rund 30 interdisziplinären Spezialisten der 2012 gegründeten Managementberatung sind in herausfordernden Krisen- und Veränderungssituationen zu Hause. Die Kernthemen sind dabei Strategie, Unternehmensführung, Sanierung oder Restrukturierung sowie Fusion oder Übernahme. Die Berater verfügen hierbei über Wissen etwa in

Organisationsentwicklung, Digitalisierung oder Mergers and Acquisitions. Auch das System hinter den Herausforderungen sowie unternehmerische Abläufe, Prozesse und Strukturen beziehen die Berater mit ein. "Wir kennen viele Stellschrauben, die angespannte Situationen zeitnah lösen und Unternehmen zukunftssicher aufstellen können. Ich würde mir daher wünschen, dass uns Geschäftsführer als Partner an Bord holen, bevor steigende Unsicherheit die Leistungsfähigkeit im Unternehmen vermindert", sagt Geschäftsführerin Happel. Als systemische Coaches sind sie und ihre Kollegen zudem in der Lage, die Menschen im Transformationsprozess mitzunehmen, indem sie deren Kompetenzen und Persönlichkeiten optimal mit ihrem jeweiligen Unternehmen in Einklang bringen.



Internationalität ist ein weiteres Merkmal der Leverage Experts, die neben der Niederlassung bei Frankfurt am Main auch Dependancen in Zürich und Dubai besitzen. Die Berater von Leverage Experts begleiten derzeit Mittelständler mit weltweiten Niederlassungen sowie Einkaufspartnerschaften. Das Beratungshaus will allerdings noch weiter wachsen. Mit ihren Partnern Kolja R. Rafferty und Heinz Brägger plant Happel Niederlassungen in weiteren Ländern sowie die verstärkte Begleitung von Private-Equity-Unternehmen.



Preisverleihung TOP CONSULTANT 2024, v.l. Julia Winternheimer (Leverage Experts), Christian Wulff (Bundespräsident a. D.), Sandra Happel (Geschäftsführung Leverage Experts Deutschland)

Anlage: Pressefoto zur freien Nutzung (Bildquelle compamedia GmbH)



Über Leverage Experts

Leverage Experts (LE) wurde 2012 in Zürich als eigenständige Gruppe interdisziplinärer Experten gegründet. Das erfahrene Team unterstützt Unternehmen bei komplexen und kritischen Herausforderungen mit einer strategischen Denkweise und einer Leidenschaft für die Implementierung. LE konzentriert sich auf Situationen des schnellen Wandels (SRC), Transformation, Restrukturierung und Turnaround-Management. LE setzt Unternehmens- und Wachstumsstrategien um, begleitet Unternehmer in Krisensituationen, leitet (digitale) Transformations- und Restrukturierungsprozesse und ist ein vertrauenswürdiger Partner für M&A und Unternehmensfinanzierungsziele. Das LE-Team fördert eine aktive und effektive Gestaltung der Zukunft - Kurzfristig. Mit großer Wirkung.



Über den Beratervergleich TOP CONSULTANT

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.



Kontakt Leverage Experts:

Sandra Happel, Geschäftsführerin Deutschland

Tel.: +49 613 121 723 95

E-Mail: jessica.nazary@leverage-experts.com

www.leverage-experts.com



Pressekontakt:

Ilka Stiegler

ABG Marketing GmbH

Tel.: +49 351 43755 11

E-Mail: stiegler@abg-partner.de

www.abg-marketing.de







Emittent/Herausgeber: Leverage Experts Deutschland

Schlagwort(e): Unternehmen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.