Hannover (www.anleihencheck.de) - Am europäischen Staatsanleihenmarkt hört man das Knacken im Gebälk, so die Analysten der Nord LB.Der Spread zwischen zehnjährigen deutschen und französischen Staatsanleihen habe am Donnerstag und Freitag letzter Woche erstmals seit 2012 wieder über der Marke von 80 Basispunkten (Punktlandung am Freitag: 80bp) geschlossen. Sei das schon TPI-Niveau? Harte Worte seien vor der Wahl auch von Präsident Macron gekommen: Er sehe durch die Programme der Parteien am rechten und linken Rand sogar die Gefahr eines "Bürgerkriegs" heraufziehen. Der Pariser Börsenbetreiber Euronext habe indes vor Turbulenzen an den Finanzmärkten gewarnt. ...

