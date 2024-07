DJ PTA-Adhoc: Cogia AG: Cogia AG gibt erfolgreiche Übernahme ihres Socializer Messenger durch VCI Global Limited bekannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Frankfurt am Main (pta/01.07.2024/09:30) - Frankfurt am Main - 1. Juli 2024 - Die Cogia AG gibt den erfolgreichen Abschluss der Übernahme des Socializer Messenger durch die VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) bekannt. Mit der finalen Einigung über die Rahmenbedingungen übernimmt VCI Global Limited die von der Cogia AG entwickelte Kommunikationsplattform mit innovativer KI-Technologie und robusten Sicherheitsfunktionen und die Cogia AG erhält im Gegenzug 3,5 Millionen Anteile an der VCI Global Limited sowie das Recht, weitere Anteile im Wert von 1,5 Mio USD an der Treasure Global Inc. (NASDAQ: TGL) in den nächsten 12 Monaten zu beziehen.

Über Cogia AG

Die Cogia AG ist ein im Jahr 2020 gegründetes Softwareunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf KI-basierte Lösungen für sichere Kommunikation, Cybersecurity, Big Data Analytics und Web-Monitoring. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Großunternehmen wie Volkswagen, Audi BMW, IPSOS, Lufthansa und verschiedene Regierungsbehörden in der EU. Die Cogia GmbH ist ein 100%-iges Tochterunternehmen der Cogia AG.

