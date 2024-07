Die Aktie von Porsche hat bislang in keiner Weise so glücklich gemacht wie die Sportwagen der Stuttgarter. Mitte Juni fiel sie auf ein Allzeittief und konnte sich in den letzten Tagen bei rund 70 € nur stabilisieren. Könnte dieser neue Geschäftszweig der Porsche-Aktie (WKN: PAG911) neuen Schwung verleihen? Porsche hat viel vor Sportwagen und Fahrräder stehen durchaus in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander, doch bei Porsche könnte diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...