Unternehmen zahlten 2023/24 einen Rekordbetrag von 458 Mrd. USD an Zinsen, ein Viertel mehr als im Vorjahr. Laut dem aktuellen Janus Henderson Global Corporate Debt Index machten sich die höheren Zinssätze in den Jahren 2023/24 deutlich bemerkbar. So stieg der Betrag, den die weltweit größten börsennotierten Unternehmen für Zinszahlungen ausgaben, um ein Vierte und zahlte Banken und Anleihegläubigern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...