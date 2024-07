HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Wacker Neuson von 28,50 auf 24,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Anleger könnten die Kursschwäche bei dem Baumaschinen-Hersteller nutzen, um sich für den nächsten Aufwärtszyklus zu positionieren, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht darin also eine Kaufgelegenheit. Nach einem schwachen ersten Quartal hänge das laufende Jahr weitgehend von der Verbesserung der Nachfrage in der zweiten Jahreshälfte ab./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 07:54 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 08:06 / MESZ



ISIN: DE000WACK012