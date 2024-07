DJ S&P Global: Rückschlag für deutsche Industrie im Juni

FRANKFURT (Dow Jones)--Das verarbeitende Gewerbe in Deutschland hat am Ende des zweiten Quartals den Rückwärtsgang eingelegt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank im Juni auf 43,5 von 45,4 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 43,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 43,4 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Sowohl die Fertigung als auch die Auftragseingänge gingen wieder schneller zurück, nachdem sich beide Raten im Mai noch deutlich abgeschwächt hatten. Zudem gab es keine Anzeichen einer Wende im Lagerabbauzyklus, denn die Bestände an Fertigprodukten und Rohmaterialien nahmen erneut kräftig ab. Dennoch bewerteten die Hersteller ihre Geschäftsaussichten etwas positiver als zuletzt.

July 01, 2024 04:02 ET (08:02 GMT)

