Vor 16 Jahren hat Warren Buffetts Berkshire Hathaway rund 230 Millionen Dollar in das damalige EV-Startup BYD investiert. Daraus wurden zwischenzeitlich mehr als acht Milliarden Dollar, was den Trade, zu einem der besten in der Geschichte der Investmentfirma machte. Doch zuletzt reduzierte Buffett seine Position.Laut einer Meldung an die Hongkonger Börse verringerte Berkshire seinen BYD-Anteil zum 19. Juni von sieben auf 5,99 Prozent. Die Aktie prallte angesichts dieser News zuletzt an der mittelfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...