33 Gäste. Drei Gänge. Zwei Köche. Und eine Frage: "Wer kocht das Beste für die Gäste?" In der neuen SAT.1-Kochshow tritt Sternekoch Frank Rosin ab Mittwoch, 3. Juli, jeweils gegen einen Herausforderer zum Kochduell an. Drei Gänge servieren Spitzenkoch Frank Rosin und sein Gegner ihren Gästen. Wer am Ende am meisten Gäste mit seinen Gerichten verzaubert, gewinnt das Duell.In Folge 1 fordert der fränkische Koch-Künstler Alexander Herrmann die Ruhrpott-Ikone Frank Rosin heraus. Auf der Menü-Karte steht unter dem Motto "Im Wald" Reh. Frank Rosin bereitet zum Fleisch Rahmwirsing zu, Alexander Herrmann veredelt das Wild mit Fichtennadelöl. Wer trifft den Geschmack der Gäste besser? Rosin oder Herrmann - "Wer kocht das Beste für die Gäste?" Damit die Köche ihren Ehrgeiz auf den Herd und nicht auf den Gegner fokussieren, moderiert Jana Ina Zarrella das kulinarische Duell.In den fünf weiteren Folgen fordern Cornelia Poletto, Johann Lafer, Ali Güngörmüs, Mario Lohninger und The Duc Ngo Frank Rosin heraus."Wer kocht das Beste für die Gäste?", ab Mittwoch, 3. Juli, wöchentlich eine neue Folge um 20:15 Uhr in SAT.1 und kostenlos auf Joyn streamen