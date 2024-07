DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

CASPIAN SUNRISE LS-,01 RO1 GB00B1W0VW36 BAW/UFN

KIBO ENERGY PLC EO -,0001 1I8 IE00B97C0C31 BAW/UFN

BEACON ENERGY PLC O.N. BZP IM00BKSCP798 BAW/UFN

TOMCO ENERGY POST CON. NI41 IM00BZBXMN96 BAW/UFN