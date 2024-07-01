DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EURASIA MIN. PLC LS-,001 EUH GB0003230421 BAW/UFN
SONDREL(HOLDINGS) LS-,001 D0Q GB00BJN54579 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EURASIA MIN. PLC LS-,001 EUH GB0003230421 BAW/UFN
SONDREL(HOLDINGS) LS-,001 D0Q GB00BJN54579 BAW/UFN