Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - REYL Intesa Sanpaolo hat die Genehmigung der FINMA für die Umsetzung ihrer neuen Führungsstruktur erhalten, so REYL Intesa Sanpaoloin einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:François Reyl wird Mitglied des Verwaltungsrats der Bank und Vorsitzender des Strategieausschusses. Pasha Bakhtiar, derzeit Partner und Mitglied des Exekutivausschusses, wird neuer CEO der Bank und Vorsitzender des Exekutivausschusses. Die Änderung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...