Mit der TUI-Aktie war zuletzt kein Blumentopf zu gewinnen. Auch der versöhnliche Abschluss der vergangenen Woche misslang - das Papier ging mit rund drei Prozent Minus aus dem Freitagshandel. Immerhin leuchten zum Start in die neue Handelswoche grüne Vorzeichen auf. Dennoch muss die Aktie stärker in Wallung kommen, damit sich das Chartbild aufhellt. Kurzer Rückblick: Die TUI-Aktie hatte von Ende Mai bis zum 5. Juni deutlich an Wert gewonnen. Der Urlaubstitel gewann in diesem Zeitraum rund 19 Prozent ...

