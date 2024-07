© Foto: picture alliance/AP Photo | Mark Lennihan



Der Vermögensverwalter BlackRock hat in der Nacht zum Montag angekündigt, den britischen Datenspezialisten Preqin für 3,2 Milliarden US-Dollar zu erwerben.Trotz der in der ersten Jahreshälfte beachtlichen Aktienmarktrallye - um knapp 15 Prozent hat sich der US-Leitindex S&P 500 steigern können - hat die Aktie von Vermögensverwalter BlackRock, dem nach verwalteten Vermögen größten der Welt, nicht profitiert. Die fiel mit einem Minus von 3 Prozent weit hinter die Gesamtmarktentwicklung zurück. Übernahme soll Wachstum beschleunigen Für die zweite Hälfte des Jahres hat man sich daher etwas vorgenommen. BlackRock will den britischen Datendienstleister Preqin kaufen und hierfür 3,2 Milliarden …