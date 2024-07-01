DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
FIREANGEL SAFE.T. LS -,02 901 GB0030508757 BAW/UFN
MOBILITYONE LTD LS -,025 31M JE00B1Z48326 BAW/UFN
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FIREANGEL SAFE.T. LS -,02 901 GB0030508757 BAW/UFN
MOBILITYONE LTD LS -,025 31M JE00B1Z48326 BAW/UFN