Anzeige
Mehr »
Login
Montag, 01.07.2024 Börsentäglich über 12.000 News von 684 internationalen Medien
Montags-Kursfeuerwerk! dynaCERT Aktie auf dem Weg zur Ver-10-fachung
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A113GA | ISIN: GB0030508757 | Ticker-Symbol: 901
Frankfurt
28.06.24
09:23 Uhr
0,070 Euro
0,000
0,00 %
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP
FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIREANGEL SAFETY TECHNOLOGY GROUP PLC0,0700,00 %
MOBILITYONE LIMITED0,0200,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.