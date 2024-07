DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

LIVE COMPANY GRP LS -,01 PTV3 GB00BGSGT481 BAW/UFN

ADM ENERGY PLC LS-,01 P4JC GB00BJFDXW97 BAW/UFN

HARLAND+WOLFF GR. LS -,01 4PD1 GB00BLPJ1272 BAW/UFN

ACTIVE ENER.GRP LS-,0035 BZH GB00BPG7NS80 BAW/UFN