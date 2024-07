DJ PTA-News: Private Assets SE & Co. KGaA: Erwerb Die Jobmacher GmbH - Private Assets SE & Co. KGaA erwirbt Die Jobmacher GmbH

Hamburg (pta/01.07.2024/10:48) - Hamburg, den 1. Juli 2024. Die Private Assets SE & Co. KGaA hat den Personaldienstleister Die Jobmacher GmbH (Die Jobmacher) übernommen. Die Gesellschaft mit Sitz in Kiel ist neben der Arbeitnehmerüberlassung auf die Weiterqualifizierung und die direkte Personalvermittlung spezialisiert. Verkäufer ist ein von der Seafort Advisors GmbH beratener Fund. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Übernahme steht unter einigen aufschiebenden Bedingungen und wird voraussichtlich im Laufe des Juli 2024 stattfinden. Durch die Übernahme von Die Jobmacher besteht das Portfolio der Private Assets SE & Co. KGaA nunmehr aus 12 Beteiligungen.

Die Jobmacher zählen seit 2010 mit rund 500 Mitarbeitern und rund 25 Mio. Euro Umsatz zu den etablierten Personaldienstleistern für qualifizierte Fachkräfte in Deutschland und fokussieren sich an derzeit 16 Standorten in Deutschland vor allem auf mittelständische Kunden und deren HR-Bedürfnisse.

Sven Dübbers, CEO der Private Assets SE & Co. KGaA, erläutert: "Die Jobmacher ist eine hervorragende Ergänzung unseres diversifizierten Portfolios. Durch unsere Expertise, auch im Bereich Digitalisierung, wollen wir die Gesellschaft strategisch weiterentwickeln und Wachstumschancen in der Branche nutzen. Gleichzeitig profitieren wir als gesamte Gruppe von den exzellenten Tools und Kenntnissen bei der Akquise von neuen Mitarbeitern."

Markus Webelhaus, der Die Jobmacher auch weiterhin als Geschäftsführer leitet, erklärt: "Ich freue mich, mit Private Assets einen aktiven, dynamischen Gesellschafter gefunden zu haben, der uns bei den sich bietenden Marktchancen tatkräftig unterstützen kann. Zusammen wollen wir die Personaldienstleistung zum Nutzen unserer Kunden und unserer Mitarbeiter partnerschaftlich erfolgreich weiterentwickeln."

Über die Private Assets SE & Co. KGaA

Die Private Assets SE & Co. KGaA (Private Assets) ist eine in Hamburg ansässige Beteiligungsgesellschaft, die auf die mehrheitliche Übernahme von Unternehmen in Sondersituationen spezialisiert ist. Private Assets beteiligt sich bevorzugt an Konzernabspaltungen und mittelständischen Unternehmen mit heute unterdurchschnittlicher Performance sowie Gesellschaften mit offenen Nachfolgefragen. Durch die langjährige Erfahrung des Managements und einen nachweisbaren Track Record bei der Entwicklung von Unternehmen in Sondersituationen werden die Beteiligungen effizient und nachhaltig profitabel ausgerichtet. Zur notwendigen schnellen Umsetzung verfügt die Gesellschaft über eine eigene Task-Force, die als Inhouse-Consulting in Bereichen wie Product Supply, Project Management, Sales & Marketing, Recht und Finanzen operativen Support leistet und mit der Digital Group explizit Digitalisierungsthemen vorantreibt. Durch die enge operative Begleitung und aktives Management seitens der Gesellschafter erzielt die Private Assets SE & Co. KGaA in ihren Beteiligungen schnelle, effiziente und nachhaltige Veränderungen.

Die Aktien der Private Assets SE & Co. KGaA werden im Freiverkehr der Börse Berlin unter der Wertpapierkennnummer A3H223 gehandelt. Weitere Informationen finden sich unter http://www.private-assets.de.

