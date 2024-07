Seit Monaten wurde an den Verträgen geschraubt und gewerkelt. In der Nacht zum Montag nun die Vollzugsmeldung: Boeing kauft den angeschlagenen Zulieferer Spirit AeroSystems zurück und will damit seine schlagzeilenträchtigen Qualitätsprobleme in den Griff bekommen. Vier Spirit-Werke, in denen Teile für Airbus gebaut werden, bekommen die Europäer - als Mitgift. Der kriselnde US-Flugzeugbauer Boeing holt nach einer langen Pannenserie den wichtigen Zulieferer Spirit AeroSystems in einem rund 4,7 Milliarden ...

