Deutz AG mit Aufwärtsgap!

Die Deutz AG hat in den USA zugekauft und damit den ersten Schritt vom Komponentenhersteller hin zum Systemanbieter genommen. Die Übernahme eines US-Herstellers von Stromgeneratoren wird positiv eingestuft. Die Aktie ist mit einem Aufwärtsgap gestiegen und das könnte der Anfang einer neuen Trendbewegung in Richtung Norden sein.

Die Deutz AG ist einer der weltweit führenden, unabhängigen Hersteller kompakter Dieselmotoren in der Leistungsklasse zwischen 10 kW und 620 kW für On-road- und Non-road-Anwendungen. Dabei handelt es sich um motorbetriebene Nutzfahrzeuge mit Straßenzulassung sowie motorbetriebene Geräte ohne Straßenzulassung. Die Produkte des Unternehmens kommen in Baumaschinen, Kompressoren, Nutzfahrzeugen, Bussen, Landmaschinen, Flur- und Förderfahrzeugen sowie in Schiffen zum Einsatz. Die Produktpalette wird von umfassenden Serviceleistungen ergänzt, wozu die Ersatzteilversorgung, die Unterstützung der Kunden bei Reparaturen sowie die Wartung und Instandhaltung zählen. Das weltweite Servicenetz besteht aus eigenen Tochtergesellschaften, Service-Centern und Vertragshändlern.

Ende Juni 2024 meldete das Unternehmen, dass man in den US-Energiemarkt durch die Übernahme eines US-Herstellers von Stromgeneratoren eingestiegen sei. Die Deutz AG übernimmt Blue Star Power Systems! Damit will das Unternehmen zum Systemanbieter werden, um auch Komplettlösungen für die lokale Stromerzeugung anbieten zu können. Deutz-Motoren kommen schon seit langem in Stromgeneratoren zum Einsatz, nun hat das Unternehmen in den USA einen Fuß in der Tür.

Im Fünf-Jahres-Chart aus Abbildung 1 ist die Aktie nach einer Veröffentlichung der Transaktion um über 10 Prozent nach oben gesprungen - als bullisches Gap gelb markiert. Die Bewegung führte die Aktie bis zum letzten wichtigen Abwärtstrend, den Sie in Rot sehen. Alles in allem spricht vieles dafür, dass die Aktie weiter steigen wird, zumal mittlerweile auch die 200-Tage-Linie einen steigenden Verlauf aufweist (blau berechnet).

Abbildung 1 - Deutz AG im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum 09.07.2019 bis 28.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Hinweise für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: TAI-PAN

Ebenfalls als bullisch zu werten ist, dass die Korrektur knapp über diesem gleitenden Durchschnitt ihr Ende fand. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn die Aktie auf ein neues 52-Wochen-Hoch steigt. In der Grafik ist das die blaue waagerechte Linie bei 6,17 Euro. Dann sollte sich eine Position in Richtung Norden als profitabel erweisen. Das Kursziel eines solchen Ausbruchs liegt an der grünen, parallelen Aufwärtstrendlinie bei knapp unter 8,00 Euro.

Kursrücksetzer können ebenfalls zum Aufbau einer Position genutzt werden. In der Regel dient der gelb markierte Bereich als Unterstützung. Das nachfolgend vorgestellte Long-Faktor-Zertifikat eignet sich für die Positionierung bei einer dementsprechenden Bewegung.

Falls der Ausbruch über die blaue Linie nicht innerhalb der nächsten 3 bis 4 Wochen gelingt, könnte stattdessen ein Faktor-Short-Zertifikat die richtige Wahl sein. Eine Bewegung sollte dann zurück bis zur 200-Tage-Linie führen, um für Gewinne zu sorgen.

Faktor-Bull-Optionsschein auf die Deutz AG für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Faktor Deutz AG HC8VTG 7,79 5,172133 5,775721 7 Quelle: onemarkets by onemarkets; Stand: 01.07.2024; 10:05 Uhr Faktor-Bear-Optionsschein auf die Deutz AG für eine Spekulation auf einen Kursrutsch der Aktie Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis

Resetpreis

Faktor Deutz AG HD4BQR 2,87 7,236228 6,63345 -5 Quelle: onemarkets by onemarkets; Stand: 01.07.2024; 10:05 Uhr Weitere Produkte auf die Deutz AG finden Sie unter: www.onemarkets.de