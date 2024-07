Helsinki (www.fondscheck.de) - Seit Oktober 2023 haben nordische Micro- und Smallcaps großkapitalisierte Titel deutlich outperformt. Das liegt an den besseren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der höheren Risikoneigung der Investoren, so Fondita Fund Management in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...