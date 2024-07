Münster (ots) -Ein Spielteilnehmer aus Nordrhein-Westfalen ist bei der Ziehung der Lotterie Eurojackpot am Freitag (28. Juni) zum Millionär geworden. Der Tipper aus dem Raum Köln trifft die Gewinnklasse 2.25. Millionär des Jahres in Nordrhein-WestfalenBei der Eurojackpot-Ziehung am 28. Juni wurden in Helsinki die Gewinnzahlen 1, 8, 30, 43, 45 sowie die Eurozahlen 10 und 12 ermittelt. Ein Tipper aus dem Raum Köln hat fünf Zahlen und eine der zwei Eurozahlen richtig vorausgesagt. Damit landeten er und ein weiterer Glückspilz aus Finnland Treffer in der zweiten Gewinnklasse. Die Gewinnsumme in der zweiten Gewinnklasse macht beide zu Millionären: 1.103.751,90 Euro werden jeweils ausgezahlt. Der Glückliche aus dem Raum Köln ist damit der 25. NRW-Millionär des Jahres.Der Spielauftrag des neuen Millionärs aus NRW wurde in einer Annahmestelle im Raum Köln mit einer WestLotto-Karte (Kundenkarte) abgegeben. Damit ist der Kunde WestLotto bereits namentlich bekannt. Der Spieleinsatz betrug 31 Euro (inklusive Gebühren). Mit seinen Glückszahlen nimmt der Tipper an den Freitagsziehungen der Lotterie Eurojackpot vom 14. Juni bis 12. Juli teil. Daher sind noch weitere Gewinne möglich.Weiterer Hochgewinn bei EurojackpotEinen Gewinn im sechsstelligen Bereich erzielte ein Internet-Tipper aus Nordrhein-Westfalen ebenfalls am Freitag (28. Juni) bei Eurojackpot. Ihm und acht weiteren Spielteilnehmern aus Baden-Württemberg (3 x), Berlin, Niedersachsen, Italien, Dänemark und Griechenland werden im dritten Gewinnrang jeweils 138.325,50 Euro ausgezahlt.Am 2. Juli warten rund 72 Millionen EuroDa der erste Rang beim Eurojackpot inzwischen seit sieben Ziehungen nicht mehr getroffen wurde, warten am kommenden Dienstag (2. Juli) rund 72 Millionen Euro im Jackpot. Tipps können in den Lotto-Annahmestellen oder unter www.westlotto.de abgegeben werden.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.deOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/5813191