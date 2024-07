Baden-Baden (ots) -Roman von Abdulrazak Gurnah/ 10 neue Leseempfehlungen für Juli / August auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Das versteinerte Herz" von Abdulrazak Gurnah steht im Juli / August 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Das Buch handelt vom Leben des siebenjährigen Salim, das von Routinen geprägt ist: Schule, Koranunterricht, die geliebten Bücher und sein Onkel, der sich ihm - anders als sein Vater - nicht ständig entzieht. Aber es sind die 1970er-Jahre und der Geist des Wandels fegt über Sansibar. Plötzlich ist Salims Vater verschwunden und eine Revolution, Gewalt und Korruption erschüttern die Insel. Erst als Teenager und Student in der fremden Stadt London beginnt Salim zu begreifen, welche Schatten seine Familie in der Zeit des Umbruchs beherrschten. Salim sucht nach Antworten auf das, was damals geschah, und muss sich der Wahrheit über jene Menschen stellen, die ihm am nächsten standen.Platz 2: "WÜ"; Platz 3: "Auf allen vieren"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Januar belegt "Wü" von Thomas Kunst, der Roman "Auf allen vieren" von Miranda July folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juli 2024, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fliteratur%2Fbestenliste%2Findex.html&data=05%7C02%7CDennis.Deissig%40swr.de%7Cf795e42784654aa58d6208dc83ab9d9b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638530020315289262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kX83u%2BPATKulIjQ%2BznDdAbEbn2gmCdC4NNTQaHHUmeY%3D&reserved=0)Leseempfehlung:Abdulrazak Gurnah: "Das versteinerte Herz", Penguin Verlag, 368 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: https://www.swr.de/swrkultur/literatur/bestenliste/index.html (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.swr.de%2Fswrkultur%2Fliteratur%2Fbestenliste%2Findex.html&data=05%7C02%7CDennis.Deissig%40swr.de%7Cf795e42784654aa58d6208dc83ab9d9b%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C638530020315289262%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=kX83u%2BPATKulIjQ%2BznDdAbEbn2gmCdC4NNTQaHHUmeY%3D&reserved=0)Weitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Pressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5813209