01.07.2024 / 12:09 CET/CEST

Corporate News

stock3 AG veröffentlicht testierte Geschäftszahlen 2023 - Konzernumsatz bei EUR 12 Mio., Sonderbelastungen durch Zukunftsinvestitionen Konzernjahresumsatz in Höhe von EUR 12 Mio. (-4,9 %)

EBITDA geprägt von Einmaleffekten bei EUR -1,5 Mio.

Zukunftsinvestitionen versprechen Erfolg für die kommenden Jahre München, 01.07.2024 - Die Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8), Anbieterin der Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3, hat heute ihre testierten Geschäftszahlen für das Jahr 2023 veröffentlicht. Diese sind abrufbar unter https://inside.stock3.com/ir/geschaeftsbericht/ . Im Zuge des im November 2023 angekündigten Asset Deals mit der PS Capital GmbH für das Projekt TraderMacher hat das Unternehmen seine Prognosen für den Konzernumsatz und das EBITDA bereits nach unten korrigiert. Mit einem Jahresumsatz von EUR 12 Mio. befindet sich die stock3 AG aber weiterhin auf einem ähnlich hohen Niveau wie im vergangenen Jahr. Das EBITDA wurde stark von Investitionen (in Form von Übernahmen) geprägt und liegt daher im negativen Bereich von EUR -1,5 Mio. Mit den strategischen Investitionen in die Zukunft der stock3 AG wurden die Weichen für einen positiven Geschäftsverlauf in den kommenden Jahren gelegt. Umsatz-, Ertrags- und Finanzlage Der Konzernumsatz sank im Geschäftsjahr 2023 um 4,9 % auf EUR 12 Mio. (2022: EUR 12,6 Mio.). Ergebnisseitig war das vergangene Jahr geprägt von anorganischen Wachstumsmaßnahmen wie dem Asset Deal des Projekts TraderMacher sowie branchenweit niedriger Handelsaktivitäten der Privatanleger. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich daher auf Konzernebene auf EUR -1,5 Mio. (2022: EUR 1,3 Mio.), einhergehend mit einer EBITDA-Marge von -12,6 %. Zum 31.12.2023 verfügte die stock3 AG über liquide Mittel in Höhe von EUR 5,6 Mio. (31.12.2022: EUR 5,7 Mio.). Seit 1. Juli 2023 wird auch die Goldesel Trading & Investing GmbH konsolidiert. Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2023 einen Gesamtjahresumsatz von EUR 0,9 Mio. (2. HJ: EUR 0,5 Mio.) sowie ein EBITDA von EUR 0,1 Mio. (2. HJ: EUR 0,1 Mio.). Diese sind im Geschäftsbericht des stock3-Konzerns für 2023 berücksichtigt. "Unser Plan für 2023 ist aufgegangen: Wir hatten uns vorgenommen, den Grundstein für das weitere Wachstum der stock3 AG zu legen. Mit der Mehrheitsbeteiligung an Goldesel sowie weiteren Übernahmen und Beteiligungen an vielversprechenden Unternehmen konnten wir im vergangenen Jahr nicht nur das stock3-Universum für unsere Nutzerinnen und Nutzer vergrößern", sagt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. "Wir haben damit auch die Voraussetzungen für wichtige Synergien geschaffen, um unsere eigenen Paid-Content-Dienste zu stärken und unser Social-Media-Angebot weiter auszubauen. Hinzu kamen außerdem weitere Partner und Broker, die die innovative Trading-Schnittstelle unserer 100%-Tochter brokerize GmbH nutzen. Das bestätigt nicht nur den Erfolg des Trading-as-a-Service-Geschäftsmodells der brokerize. Mit der Anbindung erweitern wir außerdem unser Partnernetzwerk und steigern zusätzlich - u. a. durch Anbindung eines Krypto-Brokers auf stock3 - die Attraktivität für unsere (potenzielle) Nutzerschaft, noch mehr über unsere eigenen Plattformen zu handeln." Für das Jahr 2024 plant die stock3 AG die vorhandenen Synergie-Potenziale sowohl auf der Kosten- als auch auf der Umsatzseite zu heben. Ausblick Das Jahr 2023 und die erste Hälfte 2024 waren neben den finalen Schritten der Markenumbenennung und weiterer Grundlagenlegung vor allem durch anorganisches Wachstum geprägt. In der Folgezeit soll nun das Potenzial dieser Anstrengungen aus 2022, 2023 und H1/2024 in Wachstum und Margenausweitung verwandelt werden. Eine letzte Übernahme erfolgte im Mai 2024 (Joka Enterprises GmbH, alleiniger Anteilseigner des Börsenbriefe-Anbieters Stockstreet). Nennenswerte Synergien ergeben sich u. a. in den Bereichen IT, Social Media, Marketing, Redaktion und Paid Content. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Nutzung einer deutlich gesteigerten Reichweite für die Neukundengewinnung (Cross-Selling), Kosteneinspar-Potenzialen zwischen den Plattformen/Kanälen sowie dem qualitativen Ausbau der redaktionellen Angebote auf stock3. Zudem werden sich all diese Effekte auch sehr positiv auf die 100%-Tochter brokerize auswirken. Der Auftakt des neuen Geschäftsjahres verlief für die brokerize GmbH bereits positiv. Während es Ende 2023 wegen branchenweit niedriger Handelsaktivitäten noch rückläufige Tradezahlen gab, stiegen die Tradezahlen im ersten Quartal um 11 % im Vergleich zum Vorquartal. Dies ist auf die erhöhte Aktivität bei Anlegern, aber auch auf die neuen Partnerschaften mit namhaften Finanzdienstleistern wie onvista, Goldesel und finanzen.net zurückzuführen, die nach und nach ihre Wirkung entfalten. Weitere derartige Kooperationen werden in 2024 hinzukommen und den positiven Trend bei den Tradezahlen stützen. Die Prognosen für 2024 sind geprägt von einem besseren Marktumfeld und den positiven Wirkungen, die sich aus den Zusammenschlüssen mit Goldesel, TraderMacher und Stockstreet ergeben. Vor diesem Hintergrund erwartet der Vorstand der stock3 AG für das Geschäftsjahr 2024 zum heutigen Zeitpunkt Umsatzerlöse zwischen EUR 13,3 und 13,8 Mio. und ein EBITDA zwischen EUR 0,5 und 1,0 Mio. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 ( www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Juliane Paul juliane.paul@stock3.com



