FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung durch Exane BNP Paribas hat die Aktien von Bechtle am Montag mit 41,40 Euro auf ein Jahrestief zurückgeworfen. Zuletzt betrug das Minus noch 5,4 Prozent. Analyst Martin Jungfleisch rechnet mit Wachstum "in Zeitlupe" und votiert daher nun beim Kursziel von 38 Euro mit "Underperform". Er geht von Konjunkturschwäche in den wichtigsten Märkten und einer nur schleppenden Umstellung auf Windows 11 aus.

Derweil erreichten die Papiere von Cancom nach Ankündigung von Aktienrückkäufen mit 33,40 Euro hauchdünn ein weiteres Jahreshoch. Sie liegen 2024 rund 13 Prozent im Plus, während Bechtle gut 8 Prozent verloren haben./ag/mis

DE0005158703, DE0005419105