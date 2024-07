DJ MARKT USA/Wenig veränderter Wochenstart

An der Wall Street zeichnet sich zu Beginn der neuen Woche eine wenig veränderte Eröffnung ab. Vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für Juni und dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank dürfte der Handel in ruhigen Bahnen verlaufen. Zudem ruht der Handel am Donnerstag wegen des "Independence Day". Am Mittwoch gibt es lediglich einen verkürzten Handel.

Der BNP Paribas zufolge könnten die Märkte eher auf eine negative Überraschung vom Arbeitsmarkt reagieren als auf eine positive. "Eine negative Überraschung bei den Beschäftigtenzahlen könnte die aktuellen Markterwartungen zweier Zinssenkungen im Jahr 2024 festigen", so die Analysten.

Bei den Einzelwerten verliert die Boeing-Aktie vorbörslich 1,1 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat sich mit Spirit Aerosystems auf eine Übernahme seines Zulieferers geeinigt. Der Flugzeughersteller kauft den Großteil von Spirit in einem 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Deal. Einzelne Werke des Zulieferers, die für Airbus produzieren, gehen allerdings an den europäischen Rivalen. Spirit Aerosystems steht im Zentrum der Qualitätsprobleme bei der 737 Max. Bei Boeing ist man der Ansicht, dass sich durch die Übernahme die Sicherheit und die Qualität der Produktion verbessern könnten. Für die Papiere von Spirit Aerosystems geht es um 5,8 Prozent nach oben.

Die Nike-Aktie erholt sich mit einem Plus von 0,4 Prozent nur leicht vom Kurseinbruch am Freitag um 20 Prozent. Der Sportartikelhersteller sieht den Umsatz im laufenden ersten Geschäftsquartal um 10 Prozent zurückgehen. Schon im gerade beendeten vierten Quartal schrumpften die Erlöse und verfehlten die Erwartungen.

July 01, 2024

