Berlin (ots) -Die Europameisterschaft 2024 in Deutschland ist in vollem Gange und auch die Motivation der Hobby-Fußballer steigt - viele von ihnen fragen sich dabei: Wie können sie ihren Vorbildern gerecht werden? Stephan Berg und Felix von Zabiensky haben die Antwort: Mit MATCHDAY NUTRITION® bieten sie Nahrungsergänzungsmittel an, die auch Profis für einen Leistungsboost nutzen. Wie effizient ihre Produkte wirken und welche Ergebnisse sie erzielen, erfahren Sie hier.Das EM-Fieber in Deutschland ist groß - kein Wunder, schließlich gibt es hier etwa 7 Millionen Hobby-Fußballer, die ihre Freizeit auf dem Spielfeld verbringen. Sie möchten wie echte Profis abliefern, sich verbessern und ihr volles Leistungspotenzial ausschöpfen, stoßen dabei jedoch oft an ihre Grenzen. "Viele Hobby-Fußballer klagen über Leistungseinbußen in der zweiten Halbzeit oder langwierige Verletzungen, die sie daran hindern, ihr Potenzial voll zu entfalten", erklärt Stephan Berg, Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. "Sie fragen sich, wie Profi-Fußballer diese Hürden überwinden. Die Antwort ist einfach: Profi-Spieler haben ein Team aus Ernährungsexperten und Coaches, das sie mit allen wichtigen Informationen zur Leistungssteigerung versorgt. Diese Unterstützung fehlt Amateurspielern - sie sind auf sich allein gestellt und orientieren sich oft an der weit verbreiteten Meinung, dass eine Banane und ein Iso-Drink vor dem Spiel für optimale Leistung sorgen. Doch diese Ernährungsweise führt selten zum gewünschten Ergebnis.""Um die vollen 90 Minuten alles geben zu können, braucht es mehr als triviale Lösungen wie Bananen, Energydrinks oder Traubenzucker", betont Felix von Zabiensky, ebenfalls Geschäftsführer von MATCHDAY NUTRITION®. Die Lösung: Effektive Nahrungsergänzungsmittel, die nicht nur einen Energieschub während des Spiels bieten, sondern auch die Regeneration beschleunigen und Verletzungen vorbeugen. "Unsere Supplements sind speziell auf die Bedürfnisse von Fußballspielern zugeschnitten", verrät Stephan Berg. "Sie sorgen für einen deutlichen Leistungsboost, mehr Ausdauer und zusätzliche Kraft, damit Spieler ihr volles Potenzial ausschöpfen können." Die Produkte von MATCHDAY NUTRITION® werden bereits von zahlreichen Profi Clubs aus der 1. und 2. Bundesliga verwendet. Der Grundstein dafür ist die wissenschaftliche Herangehensweise, die MATCHDAY NUTRITION® verfolgt. "Wir arbeiten eng mit einem Expertenbeirat aus Sportmedizinern, Ernährungswissenschaftlern und Athletik-Trainern zusammen", erläutert Felix von Zabiensky. "Auf diese Weise stellen wir sicher, dass wir das Experten-Team im Rücken unserer Kunden sind, das ihnen als Hobby-Fußballer ansonsten fehlt."Deutliche Leistungssteigerung für Fußballspieler durch gezielte SupplementierungNach der Einnahme der Produkte von MATCHDAY NUTRITION® können sich Fußballspieler auf eine deutliche Leistungssteigerung während des Trainings und Spiels freuen. "Zu unseren beliebtesten Produkten gehört der BOOST, der für ein echtes Power-Erlebnis auf dem Spielfeld sorgt", erklärt Stephan Berg. Er verzögert die Laktatbildung in den Muskeln, wodurch die Ermüdung später einsetzt. Das ermöglicht ein längeres und intensiveres Spielen sowie eine explosive Sprintfähigkeit - auch über 90 Minuten hinweg.Ein weiteres Highlight im Sortiment ist das Kapselprodukt STRONG, das Fußballspieler vor Verletzungen schützt. "Unsere Kunden machen besonders gute Erfahrungen mit STRONG - das hören wir oft", berichtet Felix von Zabiensky. "Es unterstützt mit seinen pflanzlichen Inhaltsstoffen Muskeln, Gelenke und Bändern und trägt damit zur Reduzierung von Verletzungen bei. Viele Spieler, die zuvor Beschwerden mit Muskel,- Bänder,- oder Sprunggelenksverletzungen hatten, profitieren enorm davon."Wie Stephan Berg und Felix von Zabiensky die Fußballwelt verändernMit ihren Nahrungsergänzungsmitteln für Fußballspieler treffen die beiden Unternehmer den Nerv einer Zielgruppe, die sich jahrelang ohne wissenschaftlich fundierte Unterstützung durchschlagen musste. Dieses Optimierungspotenzial, das viele Spieler letztendlich vor massive Einschränkungen stellt, hat Stephan Berg dazu motiviert, sich mit seinem Unternehmen selbständig zu machen. Sein Interesse für Ernährung, Selbstoptimierung und Biohacking bestand bereits seit seinem 18. Lebensjahr - doch nach seiner Arbeit im Nachwuchsleistungszentrum beim 1. FC Union Berlin war ihm klar, dass er diese Lücke in der Branche schließen wollte. Nach seiner vierjährigen Tätigkeit bei der foodspring GmbH, die ihm das nötige Branchenwissen vermittelte, gründete er schließlich MATCHDAY NUTRITION®."Wir wollen zeigen, dass jeder seine Leistungen auf dem Spielfeld mit der richtigen Ernährung optimieren kann", erklärt Felix von Zabiensky. "Durch unseren Support ist dieses Wissen nicht mehr auf die Profi-Liga beschränkt, sondern ermöglicht es auch Hobby-Fußballern, ihr volles Potenzial auszuschöpfen." Langfristig streben die beiden Unternehmer an, in ganz Europa zur führenden Marke im Bereich der Fußballernährung zu werden.Möchten auch Sie von mehr Leistung, schnellerer Regeneration und weniger Verletzungen profitieren? 