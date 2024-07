Hallo zum "eMobility update"! In der ersten Sendung des neuen Monats geht's heute unter anderem um eine neue Variante des Smart Hashtag One, um eine neue Elektro-Limousine von Kia sowie um die Heckantrieb-Version des Polestar 3. 1 - Mercedes pumpt mehr Geld in Verbrenner2021 hatte Mercedes-Chef Ola Källenius noch das Ziel ausgerufen, ab 2030 möglichst nur noch Elektroautos zu verkaufen. Doch dieses Vorhaben hat Källenius im Februar abgeräumt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...