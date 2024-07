© Foto: picture alliance / VisualEyze | Janusz Pokorski



Polen bietet eine attraktive Alternative in einem unsicheren europäischen Wirtschaftsumfeld. So können Kleinanleger davon profitieren.Der polnische Aktienmarkt hat in den letzten Monaten bemerkenswerte Gewinne erzielt, unterstützt durch das robuste Wirtschaftswachstum des Landes und eine verbesserte Investitionsatmosphäre. Den wichtigsten Indizes des Landes fehlen nur noch wenige Punkte für neue Rekordstände. Diese Entwicklung spiegelt eine positive Stimmung wider, die insbesondere durch starke Performances in den Bank- und Energiesektoren getrieben wird. Der WIG20-Index, der die 20 größten Unternehmen an der Warschauer Börse umfasst, legte am Montag zu und auch der marktbreite WIG-Index …