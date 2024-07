Spirit Aerosystems zurück an Board bei Boeing

Werbung







Der Flugzeugteilelieferant Spirit Aerosystems findet seinen Weg zurück unter das Konzerndach des Flugzeugbauers Boeing. Insbesondere im Hinblick auf die Qualitätssicherung ist dies ein wichtiger Schritt für den Luftfahrt-Konzern.



In einem rund 4,7 Milliarden US-Dollar schweren Aktiendeal verleibt sich der US-amerikanische Flugzeugbauer Boeing den Flugzeugteilelieferanten Spirit Aerosystems ein. Somit findet Spirit nach der damaligen Abspaltung aus der einstigen Boeing-Sparte im Jahr 2005 den Weg zurück unter das Konzerndach. Die damalige Abspaltung habe die Einhaltung der Qualitätsstandards erschwert, so Boeing. Unter anderem produziert der Flugzeugteilelieferant den Rumpf von Maschinen des Typs Boeing 737. Wie der Flugzeugbauer am Montag mitteilte, bietet Boeing Spirit-Aktionären 0,25 Boeing-Aktien für jede ihrer Spirit-Aktien, falls der volumengewichtete Durchschnittspreis bei oder unter 149 US-Dollar liege. Der Gesamtwert der Transaktion beläuft sich auf etwa 8,3 Milliarden US-Dollar. Nach der Ankündigung steigt der Kurs von Spirit Aerosystems zwischenzeitlich um gut 8 Prozent, wohingegen die Papiere von Boeing rund 2 Prozent nachgeben.









Der Ausblick auf die Börsenwoche



Quelle: HSBC