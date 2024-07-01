DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRAND CITY PROP. 15/25 XS1220083551 02.07.2024 HZE/EOT
GRAND CITY PROP.17/26 MTN XS1654229373 02.07.2024 HZE/EOT
GRAND CITY PROP.18/27 MTN XS1781401085 02.07.2024 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GRAND CITY PROP. 15/25 XS1220083551 02.07.2024 HZE/EOT
GRAND CITY PROP.17/26 MTN XS1654229373 02.07.2024 HZE/EOT
GRAND CITY PROP.18/27 MTN XS1781401085 02.07.2024 HZE/EOT