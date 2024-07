Die Aktie des Kölner Motorenherstellers Deutz hält die Rally am Laufen. Die Aktie steht, wenn man so möchte, unter Dampf. Deutlich höhere Bewegungsziele winken. Gleichzeitig mahnt das exponierte Kursniveau aber auch zur Vorsicht. Wie könnte es nun weitergehen?Deutz legt nach In unserer letzten Kommentierung zu Deutz vor genau einer Woche thematisierten wir die damals bekanntgewordenen Pläne des Motorenherstellers, sich stärker im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...