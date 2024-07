Ist das Internet Freeware für KI-Trainings? Diese Meinung vertritt Microsoft-KI-CEO Suleyman in einem Interview. Das sorgt allerdings für viel Kritik. Wer eine KI trainieren will, benötigt Daten. Diese zu bekommen, ist oftmals gar nicht so einfach. Denn eigentlich sollte vorher geklärt sein, dass die Daten genutzt werden dürfen. Dafür gibt es mittlerweile sogar Verträge zwischen großen Websites und KI-Entwickler:innen wie OpenAI. Umso überraschender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...