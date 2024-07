Leapmotor hat in China einen neuen SUV mit drei Sitzreihen auf den Markt gebracht - den C16. Das chinesische Startup-Unternehmen bietet das neue Modell sowohl als reines Elektrofahrzeug als auch als Elektrofahrzeug mit verlängerter Reichweite (EREV) an. Der Leapmotor C16 ist durchgängig mit Heckantrieb ausgestattet und verfügt über einen einzigen Elektromotor. In der vollelektrischen Variante leistet der Elektromotor 215 kW und 360 Nm Drehmoment ...

