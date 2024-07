FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts eines Wechsels auf der Position des Finanzchefs auf "Hold" belassen. Analystin Silvia Cuneo wertet die Nachricht in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie negativ. Eine Nachfolgeregelung nur auf Interimsbasis sei ein Zeichen dafür, dass sich der Essenslieferdienst mit der Suche nach einem neuen Finanzchef schwerer tut als zuvor gedacht. Schließlich sei der Abschied von Emmanuel Thomassin im September schon längst klar gewesen und komme nun lediglich etwas früher./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 08:15 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43