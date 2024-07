EQS-News: MWB AG / Schlagwort(e): Börsengang

MWB AG feiert Börsendebüt an der Wiener Börse



01.07.2024 / 14:15 CET/CEST

MWB AG feiert Börsendebüt an der Wiener Börse

Wien, 01. Juli 2024 - Die MWB AG ("Gesellschaft" oder "MWB"), einer der Qualitätsführer im Handelsmarkt für Luxusuhren in der DACH-Region (Einschätzung der Gesellschaft), hat heute sein Börsendebüt an der Wiener Börse gefeiert. Der Referenzkurs lag bei EUR 44,00 je Aktie. Leon Schelske, CEO von MWB, kommentiert: "Seit dem Jahr 2021 haben wir ein rasantes Umsatzwachstum erreicht und gehen in diesem Jahr von einem Umsatz von 14-16 Millionen Euro aus. Der jetzige Börsengang erfüllt uns mit Stolz und ermöglicht uns die Fortführung des dynamischen Wachstumskurses durch gezielte Investitionen. Damit können wir vom prognostiziert starken Marktwachstum für bereits getragene Luxusuhren profitieren. Zugute kommen MWB insbesondere die hohe Bekanntheit mit über 230.000 Followern in den sozialen Medien sowie unser großes Netzwerk auf Käufer- und Verkäuferseite. Zudem verbinden wir als langjährige Uhrenexperten persönliche Beratung mit der umfassenden Verfügbarkeit des Online-Handels. Wir laden alle Investoren ein, an unserem geplanten Wachstum in der Zukunft zu partizipieren". Die Aktien von MWB ("Aktien") tragen die International Securities Identification Number (ISIN) DE000A4032H1, die Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN) A4032H und das Börsenkürzel MWB. Der Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf der neuen Aktien im Rahmen des Börsengangs beläuft sich auf rund EUR 400.000. MWB beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse für strategische Initiativen zu nutzen, die das Geschäftsmodell in den kommenden Jahren skalieren sollen. Dazu gehören Investitionen in die Digitalisierung der Kernprozesse, die Einführung eines Blockchain-basierten MWB-Echtheitszertifikats sowie einer MWB-App mit KI-basierter Echtheitsprüfung. Darüber hinaus sind Investitionen in Online- und klassische Werbung geplant, um die Bekanntheit von MWB weiter zu steigern.

Bildmaterial: MWB AG_Robin Haas (Vorstand), Leon Schelske (Vorstandsvorsitzender)_Copyright Wiener Börse _Alexander Felten Kontakt: cometis AG

Claudius Krause

krause@cometis.de

0611-205855-28

Die MWB AG aus München ist ein nach eigener Einschätzung Qualitätsführer im Handelsmarkt für Luxusuhren in der DACH-Region. 2019 begannen die beiden Unternehmensgründer, Uhren-Enthusiasten und heutigen MWB-Vorstände Leon Schelske und Robin Haas in den Sozialen Medien unter dem Pseudonym "Munich Wristbusters" Luxusuhr-Fälschungen aufzudecken. Bis heute haben sie sich in den Sozialen Medien eine Community von über 230.000 Followern aufgebaut. Die Bekanntheit und Reichweite sowie das als "Fälschungsaufdecker" erworbene Vertrauen nutzt MWB seit 2021 für den Vertrieb, An- und Verkauf sowie Handel von echten, getragenen oder ungetragenen Luxusuhren. Darüber hinaus bietet MWB seinen Kunden verschiedene, zusätzliche Produkte und Dienstleistungen rund um Luxusuhren an. Diese umfassen beispielsweise Suchaufträge für Kunden, um individuelle und teils seltene Modelle und Ausführungen von Luxusmarken auf dem internationalen Markt ausfindig zu machen und dem Kunden innerhalb kürzester Zeit anzubieten, zusätzliche Services wie Prüfung, Reparatur von Luxusuhren auf Anfrage oder eine Keramikversiegelung mittels eines speziellen Verfahrens. 2023 erwirtschaftete MWB einen Umsatz von EUR 10,4 Mio. In Zukunft plant MWB, mit der Entwicklung eines innovativen Ökosystems rund um die Luxusuhr, inklusive eines Rundum-Care-Service mit Schließfach, Versicherung, und Keramikversiegelung sowie einer eigenen App, neue Standards im Markt für Luxusuhren zu setzen.



