Ethereum-ETF verzögert sich weiter

Die SEC und Verzögerungen bei ETFs - das scheint mittlerweile ein eingespieltes Team zu sein. Nach unzähligen Aufschüben bei Bitcoin-ETFs nun das gleiche Spiel bei Ethereum-ETFs: Die lange erwartete Einführung verzögert sich weiter. Geplant war der Start für den 2. Juli, doch die Zukunft des Ethereum-ETFs bleibt ungewiss. Die Regulierungsbehörde hat die S-1-Formulare an die potenziellen Herausgeber zurückgeschickt.

SEC retourniert Formulare

Die zurückgesandten Formulare kamen mit Kommentaren an die Antragsteller zurück, welche aufgefordert wurden, diese bis zum 8. Juli erneut einzureichen. Doch auch dies wird nicht das endgültige Datum markieren, da es eine weitere Runde geben wird, bevor die Produkte tatsächlich gehandelt werden können. Die S-1-Formulare sind jedoch der zweite Teil des zweistufigen Prozesses, der für die Einführung der Produkte erforderlich ist.

https://x.com/CryptoPatel/status/1807042042280710382

Die Freude war wohl zu voreilig

In der vergangenen Woche reichte VanEck sein 8-A-Formular für seinen Spot-Ethereum-ETF ein, was viele als Zeichen dafür betrachteten, dass die Produkte bereits am 2. Juli starten könnten. VanEck hatte sein 8-A-Formular für seinen Bitcoin-ETF eine Woche vor dessen Start eingereicht, was darauf hindeutete, dass der 2. Juli das entsprechende Datum für die Einführung eines Ethereum-ETFs sein könnte. Das 8-A-Formular ist ein Registrierungsdokument, das Unternehmen bei der SEC einreichen, um eine Klasse von Wertpapieren für den Handel an einer nationalen Börse zu registrieren.

Bloomberg ETF-Analyst Eric Balchunas erklärte auf X: "Es scheint, als hätte sich die SEC diese Woche extra Zeit genommen, um sich zu äußern (wenn auch wieder mit sehr leichten Anpassungen), und was ich höre, ist nächste Woche tot wegen des Feiertags (8. Juli), der Prozess wird danach wieder aufgenommen und kurz darauf werden sie starten."

SEC-Vorsitzender Gary Gensler sagte jedoch, dass Ethereum-Listings möglicherweise erst im September stattfinden könnten. Trotzdem versicherte Gensler dem Markt, dass der Prozess "reibungslos" verlaufe. Er betonte, dass der Start von den Antragstellern und nicht von der Regulierungsbehörde abhänge. "Es geht wirklich darum, dass die Vermögensverwalter die vollständigen Offenlegungen machen, damit diese Registrierungsunterlagen wirksam werden können", sagte Gensler.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.