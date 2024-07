Karlskoga, Schweden (ots/PRNewswire) -Cell Impact AB (publ) hat einen Vertrag mit einem führenden europäischen Industriezulieferer unterzeichnet, der weltweit in zahlreichen verschiedenen Marktsegmenten tätig ist.Bei der Transaktion geht es um einen Formwerkzeug-Prototyp, den der Kunde zur Evaluierung von Cell Impact Forming, der einzigartigen und patentierten Technologie von Cell Impact zur Herstellung von Durchflussplatten, einsetzen will. Dies ist ein weiteres Beispiel für das Interesse am Cell Impact Forming-Verfahren und seinen Vorteilen bei der Herstellung von Durchflussplatten.Der Vertrag hat nur begrenzte finanzielle Auswirkungen auf das Betriebsergebnis von Cell Impact. Dennoch stellt die Vereinbarung für Cell Impact eine Gelegenheit dar, eine weitere Zusammenarbeit mit einem industriellen Lieferanten mit einem großen und gut etablierten Netzwerk in der Automobilindustrie und anderen Schlüsselindustrien, in denen Wasserstoff, Brennstoffzellen und Elektrolyseure von großer Bedeutung sind, aufzubauen.Für weitere Informationen wenden Sie sich an: Daniel VallinCEO und IR-Kontakt, Cell Impact AB (publ)+46730686620 oder daniel.vallin@cellimpact.comInformationen zu Cell ImpactCell Impact AB (publ) ist ein weltweit tätiger Anbieter von fortschrittlichen Durchflussplatten für Hersteller von Brennstoff- und Elektrolysezellen. Das Unternehmen hat mit Cell Impact Forming eine einzigartige Methode zur Umformung bei hoher Geschwindigkeit entwickelt und patentiert, die im Vergleich zu herkömmlichen formgebenden Verfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht.Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Schweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2451781/cell_impact_forming_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cell-impact-entwickelt-und-liefert-formwerkzeug-prototyp-fur-fuhrenden-europaischen-industriezulieferer-302186893.htmlOriginal-Content von: Cell Impact, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099287/100921107