Grenoble, France (ots/PRNewswire) -Diese neue Einheit, die alle Beratungs- und Integrationsaktivitäten im Bereich des Informations- und Customer Journey Managements zusammenfasst, wird den Markennamen VILT beibehalten.VILT wurde vor zwei Jahren übernommen und ist bekannt für seine Expertise in den Bereichen Customer Experience (CX), Employee Experience (EX) und die Integration fortschrittlicher technologischer Lösungen. Der Geschäftsbereich Consulting & Integration von Tessi ist für sein einzigartiges Know-how im Bereich Customer Communications Management (CCM), Beratung und Systemintegration bekannt.Diese Fusion ist Teil der Strategie von Tessi, das Wachstum seiner internationalen Aktivitäten zu beschleunigen und seine technologische Innovation zu stärken. Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen (die den Markennamen VILT beibehalten werden) entsteht eine Organisation mit über 450 Mitarbeitern in sechs Ländern (Frankreich, Schweiz, Großbritannien, Spanien, Portugal und Brasilien), die Kunden in mehr als 25 Ländern betreut und ein einzigartiges und umfassendes Angebot an Lösungen und Dienstleistungen bietet, das von der Analyse, Beratung und Schulung bis hin zur Technologieintegration reicht.VILT wird sein fundiertes Fachwissen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) einsetzen, um die Customer Experience (CX) zu verbessern und die Employee Experience (EX) zu optimieren. Dabei bedient VILT Akteure im Finanzdienstleistungssektor, im Versicherungswesen, im öffentlichen Sektor, in der Fertigungsindustrie und in anderen Bereichen mit Plattformen und Lösungen, die von Enterprise Content Management (ECM) bis hin zu Digital Experience (DX) und Customer Communications Management (CCM) reichen.Ein Angebot im Einklang mit einem schnell wachsenden MarktDer kombinierte Markt für Beratung und Integration im Bereich des Unternehmensinformationsmanagements und der Customer Experience boomt, angetrieben durch die digitale Transformation von Unternehmen und den zunehmenden Einsatz von KI in Organisationen. Die beschleunigte Erstellung und Verbreitung von Daten in Unternehmen führt zu neuen Anforderungen an die Lösungsintegration.VILT: Lösungen, die auf dem Know-how der Tessi-Gruppe im Bereich Daten- und Customer Journey Management basierenVILT positioniert sich auf den Märkten, auf denen es tätig ist, als globaler Player mit lokaler Nähe und bietet den Kunden eine lokale Präsenz, mit Onsite-, Nearshore- und Offshore-Teams und ein umfassendes Angebot. Diese geografische Nähe ermöglicht es VILT, Beratungsleistungen mit hohem Mehrwert und eine effiziente Integration anzubieten und gleichzeitig eine optimale Qualität und Kundenerfahrung zu garantieren.VILT wird auch Innovation&trust, die digitale Fabrik von Tessi, die interoperable Lösungen für spezifische Kundenbedürfnisse anbietet, sowie die anderen Einheiten der Gruppe, wie z. B. Business Process Outsourcing (BPO) und Customer Relationship Management (CRM), nutzen, um den Kunden einen größeren Mehrwert zu bieten."Diese Fusion stellt eine große Chance für unsere Kunden und potenziellen Kunden dar, da wir nun über ein komplettes Angebot verfügen, das eine einzigartige Kombination aus 100 % digitalen Digital Experience (DX)-Lösungen und Customer Communications Management (CCM)-Lösungen, die auch den Druck einschließen, umfasst und eine ganzheitliche Vision der Customer Experience schafft. Ganz zu schweigen von einer verstärkten internationalen Präsenz mit der perfekten Kombination aus lokalen, Nearshore- und Offshore-Fähigkeiten. Dies ist auch ein wichtiger Schritt für die Tessi-Gruppe in ihrer internationalen Wachstumsstrategie", sagt Tiago Gavinhos, CEO von VILT.Über TessiTessi ist ein internationaler Akteur im Bereich Business Process Services und unterstützt Unternehmen und öffentliche Verwaltungen bei der Digitalisierung ihrer Kundenerfahrung. Tessi ist in über 15 Ländern weltweit tätig, beschäftigt 13.400 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von 532 Millionen Euro.Erfahren Sie mehr auf tessi.euAnsprechpartnerTessicommunication@tessi.fr (mailto:communication@tessi.fr)PresseJoacquim Berenguerj.berenguer@bcadvisory.fr