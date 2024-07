Reutlingen (ots) -Die im Mai 2023 in Reutlingen gegründete Solevi GmbH untersucht mittels Elektrolumineszenz-Fotografie Photovoltaik-Anlagen, um Schäden an den Modulen sichtbar zu machen, die durch Hagelschlag, Blitzschlag, Installationsfehler und andere Einflüsse entstanden sind.Das besondere dabei: Die verwendete Spezialkamera ist an einer Industrie-Drohne installiert. Dadurch wird ein kostengünstiger Betrieb ermöglicht und gleichzeitig die Bildqualität verbessert. Die vier Gründer des Unternehmens verfügen über ein selbst entwickeltes Messsystem, das neueste Kamera- und Multikoptertechnologie verwendet. Aktuell arbeitet die Solevi GmbH an der Entwicklung eines Datenerfassungs- und -analysesystems, durch das ein hoher Automatisierungsgrad erreicht werden soll.So soll der drohnenbasierten EL-Inspektion zum wirtschaftlichen Durchbruch verholfen werden. Neue Dienstleistungsmärkte werden ermöglicht, insbesondere die Inspektion von Photovoltaik-Dachinstallationen in Wohn- und Industriegebieten.Zusätzlich ist ein neues Dienstleistungsprodukt entstanden, der "EL-Inbetriebnahme-Check", der auch einen "Dioden-Check" beinhalten kann. Außerdem ermöglicht das Verfahren, nachträglich Stringpläne in kürzester Zeit zu erstellen. Dies wurde bereits auf einer sehr großen PV-Anlage auf einem Industriedach in Köln unter Beweis gestellt.Die Solevi GmbH war kürlich auch mit einem eigenen Stand auf der in München vom 19.-21.06.2024 stattfindenden Messe "Intersolar 2024" vertreten.Weitergehende Infos unter https://www.solevi.dePressekontakt:Thomas März+49 176 80 233 449thomas.maerz@solevi.deOriginal-Content von: Solevi GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169736/5813644