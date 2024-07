Die jährliche Umfrage des GMAC unter Personalverantwortlichen in Unternehmen zeigt hohes Vertrauen und prognostiziert gute Einstellungszahlen

RESTON, Virginia, July 01, 2024hervor, die heute vom Graduate Management Admission Council) veröffentlicht worden ist. Dieser Vertrauenszuwachs war in allen Schlüsselbranchen zu beobachten, die von der wirtschaftswissenschaftlichen Ausbildung abgedeckt werden, wie Beratung, Finanz- und Rechnungswesen sowie Technologie. Die beste Nachricht für die heutigen Absolventen von Wirtschaftshochschulen ist, dass sich die Wertschätzung der Arbeitgeber in optimistischen Einstellungsprognosen niederschlägt: Die Mehrheit der Personalvermittler weltweit plant für 2024 gleichbleibende oder steigende Einstellungszahlen. Ein Drittel erwartet, mehr MBA-Absolventen einzustellen als im letzten Jahr.



Das wiedergewonnene Vertrauen der Arbeitgeber in die GME spiegelt sich in der wachsenden Zahl von Arbeitgebern wider, die sagen, dass Absolventen von Wirtschaftshochschulen in der Regel besser abschneiden als ihre anderen Mitarbeiter, schneller in höhere Positionen aufsteigen und mehr verdienen als andere Mitarbeiter, und dieser Anteil ist in den letzten Jahren trotz - oder vielleicht gerade wegen - des rasanten Aufstiegs von Technologien wie generativer künstlicher Intelligenz) angestiegen. Trotz der Aufmerksamkeit, die KI erhalten hat, glauben die befragten Arbeitgeber nicht zwangsläufig, dass die vorhergesagten Veränderungen an ihren Arbeitsplätzen bereits eingetreten sind. Nur 26 Prozent halten KI für eine wichtige Fähigkeit, die aktuelle GME-Absolventen in ihrem Unternehmen anbringen können. Auf die Frage, welche Fähigkeiten in fünf Jahren am wichtigsten sein werden, rangiert KI jedoch in allen Regionen und Branchen weit oben. Wichtiger ist jedoch, dass Arbeitgeber Problemlösung und strategisches Denken durchweg als die wichtigsten Fähigkeiten für GME-Absolventen von heute und morgen bewerten, und diese Kernkompetenzen werden weltweit als wesentlich angesehen.

"Da bahnbrechende Technologien wie generative KI den Arbeitsmarkt umgestalten und die Qualifikationswirtschaft expandiert, legen die Arbeitgeber großen Wert auf strategisches Denken, Mitarbeiterführung und Problemlösung, während sie gleichzeitig auf die steigende Bedeutung von technischen Fähigkeiten setzen. Um erfolgreich zu sein, müssen künftige Führungskräfte den technologischen Fortschritt nutzen und über das Wissen und die Erfahrung verfügen, um den durch diese Entwicklungen ausgelösten Wandel zu bewältigen", so Joy Jones, CEO des GMAC. "Die diesjährige Umfrage unter Personalverantwortlichen von Unternehmen bestätigt, dass Wirtschaftsstudiengänge nach wie vor einzigartig positioniert sind - und dass man ihnen vertraut, wenn es darum geht, Wirtschaftstalente mit zunehmend relevanten und innovativen Fähigkeiten auszubilden, die in der Lage sind, neue und fortdauernde Herausforderungen mit einem Gleichgewicht aus technischem und menschlichem Verständnis anzugehen."



Wachsendes Vertrauen in die Managementfähigkeiten bei der Fernarbeit erstreckt sich nicht auf das Lernen aus der Ferne.

Möglicherweise ist das Vertrauen der Arbeitgeber in die Wirtschaftshochschulen im Zusammenhang mit dem sich verändernden Umfeld gewachsen, in dem Unternehmen und die wirtschaftswissenschaftliche Ausbildung agieren. Etwa zwei Drittel der Arbeitgeber geben an, dass die durch GME erworbenen Fähigkeiten in der heutigen Welt der Fern- und Hybridarbeit wichtiger sind. Das ist fast doppelt so viel wie der Anteil derer, die eine ähnliche Frage im Jahr 2021 auf dem Höhepunkt der Pandemie beantwortet haben. Die höhere Bewertung von GME ist in führenden Fortune-100- und Fortune-500-Unternehmen, im Finanz- und Rechnungswesen und im verarbeitenden Gewerbe sowie in Ost- und Südostasien und Westeuropa am stärksten ausgeprägt. Es ist verständlich, dass Organisationen in diesen Unternehmen, Branchen und Regionen in den Jahren nach der Pandemie in Bezug auf Remote-Arbeitssituationen wahrscheinlich die meisten Veränderungen erlebt haben und eher auf die Fähigkeiten von GME-Absolventen angewiesen sind, um diese Störung zu bewältigen.

Die neue Wertschätzung der Arbeitgeber für die Fähigkeit von Wirtschaftshochschulabsolventen, mit der Flexibilität am Arbeitsplatz umzugehen, hat sich jedoch nicht vollständig zu einer Wertschätzung der in Online-Studiengängen erworbenen Fähigkeiten ausgeweitet. Insgesamt glauben immer noch zwei Drittel der Arbeitgeber, dass Präsenzprogramme bessere technische Fähigkeiten vermitteln als Online-Programme, und fast drei Viertel der Arbeitgeber weltweit sind der Meinung, dass persönliche Programme bessere Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten vermitteln. Doch in diesem Jahr zeigen sich amerikanische Arbeitgeber, die in früheren Umfragen Online-Abschlüssen im Vergleich zu anderen Regionen am skeptischsten gegenüberstanden, von der Idee angetan, dass persönliche Abschlüsse den Online-Programmen nicht unbedingt überlegen sind, wenn es um die Entwicklung der oben genannten Fähigkeiten geht.

Einstellungsprognosen bleiben trotz Rezessionsängsten und politischer Auswirkungen optimistisch.

Angesichts der anhaltenden Unsicherheit der globalen Wirtschaftsaussichten gaben mehr als die Hälfte der Arbeitgeber - unabhängig von Branche oder Region - an, dass Inflation und Rezession einen großen oder mäßigen Einfluss auf die Einstellung von Mitarbeitern haben, bleiben aber optimistisch, was die Beschäftigungschancen für Wirtschaftshochschulabsolventen angeht. Die Beratungsbranche sowie der Finanz- und Rechnungslegungssektor werden voraussichtlich mehr MBA-Absolventen einstellen, während für die Bereiche Daten und Unternehmensanalyse im Jahr 2024 die meisten Einstellungen erwartet werden. Regional gesehen sind die geplanten Neueinstellungen in den Vereinigten Staaten und im Technologiesektor am konservativsten, während die Arbeitgeber in Asien die höchsten Einstellungsabsichten für alle Arten von GME-Abschlüssen melden. Arbeitgeber in den wichtigsten Märkten Asiens sowie in Westeuropa verzeichneten im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie, 2018, ebenfalls einen erheblichen Zuwachs bei der Einstellung internationaler Arbeitskräfte, das heißt bei der Beschäftigung von Personen, die zusätzliche rechtliche Dokumente benötigen.

"Wir wissen, dass internationale Bildung und die daraus resultierenden internationalen Beschäftigungsmöglichkeiten enorme wirtschaftliche und soziale Vorteile für einen Campus und ein Land mit sich bringen", so Martin Böhm, Rektor und Professor für Marketing an der EBS Universit?t für Wirtschaft und Recht in Deutschland und Verwaltungsratsmitglied des GMAC. "Es ist ermutigend zu sehen, wie positiv sich die Anwerbung internationaler Studierender auswirkt, indem sie die Vielfalt und die Zahl der Studierenden aus dem Ausland erhöht. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, die interkulturellen Kompetenzen unserer Absolventen und ihre globale Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern."

Über die Umfrage unter Personalverantwortlichen

Seit mehr als zwei Jahrzehnten präsentiert die Umfrage unter Personalverantwortlichenden Wirtschaftshochschulen und Arbeitgebern weltweit Daten und Einblicke, um aktuelle Trends in Bezug auf Qualifikationsnachfrage, Einstellung, Vergütung und Wahrnehmung von MBA- und Business-Master-Absolventen zu verstehen. Der GMAC führte die Umfrage gemeinsam mit den Umfragepartnern European Foundation for Management Development (EFMD) und der MBA Career Services and Employer Alliance (MBA CSEA) von Januar bis März 2024 in Zusammenarbeit mit den Career Services der teilnehmenden weiterführenden Wirtschaftshochschulen weltweit durch. GMAC Research arbeitete auch mit einem Marktforschungsunternehmen zusammen, um zusätzliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu rekrutieren, damit die Gesamtstichprobe global repräsentativer wird. Insgesamt nahmen 931 Personalverantwortliche von Unternehmen und Personalvermittlungsfirmen in 38 Ländern weltweit an der diesjährigen Umfrage teil.

Über den GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist ein zielorientierter Verband führender Wirtschaftshochschulen mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der GMAC bietet erstklassige Forschung, Branchenkonferenzen, Rekrutierungstools und Bewertungen für Akteure im Bereich des weiterführenden Managementausbildung sowie Ressourcen, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die Kandidatinnen und Kandidaten auf ihrem Weg durch die Hochschulausbildung unterstützen. Der Graduate Management Admission Test (GMAT), der vom GMAC entwickelt und durchgeführt wird, ist die am weitesten verbreitete Prüfung für Wirtschaftshochschulen.

Mehr als 12 Millionen Studieninteressierte vertrauen jedes Jahr auf die Plattformen des GMAC, darunter mba.com, GMAC Toursund BusinessBecause, um sich über Masterstudiengänge im Bereich MBA und Wirtschaft zu informieren, Kontakte zu Schulen auf der ganzen Welt zu knüpfen, sich auf Prüfungen vorzubereiten und anzumelden sowie sich beraten zu lassen, wie sie ihre betriebswirtschaftlichen Ausbildungs- und Karriereziele erfolgreich erreichen können. Der GMAC ist eine globale Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com.

Medienkontakt:

Teresa Hsu

Sr. Manager, Media Relations

Mobil: 202-390-4180

thsu@gmac.com