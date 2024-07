Vaduz (ots) -Die Ausbilderinnen und Ausbilder in den Unternehmen aller Branchen leisten hervorragende Arbeit. Um dieses hohe Engagement anzuerkennen, zur Weiterbildung zu motivieren und dabei zu unterstützen, verleiht die Akademie für Ausbilder IBK besondere Auszeichnungen. Mit ihren Zertifikaten und Empfehlungen im Bereich Selbst- und Sozialkompetenz setzt die Akademie Massstäbe für die Zukunft der dualen Berufsausbildung.Bestens ausgebildete Ausbilderinnen und Ausbilder sind entscheidend für die Qualitätsverbesserung in der dualen Berufsausbildung. Die Zertifikate der Akademie bestätigen nicht nur die fachliche Qualifikation, sondern auch die Kompetenz in den Bereichen Selbst- und Sozialkompetenz. Diese Anerkennung stärkt die Rolle der Ausbilderinnen und Ausbilder und unterstützt sie dabei, ihre wichtige Arbeit noch effektiver zu gestalten.Bei der festlichen, jährlich stattfindenden Verleihfeier der Akademie für Ausbilder IBK im Kulturhaus AMBACH in Götzis/AT, erhielten kürzlich Laura Schächle von der Firma Ivoclar Vivadent AG, Absolventin Stufe 1, und Andreas Buda von der Firma Hilcona AG, Absolvent Stufe 3, ihr Zertifikat aus den Händen von Landeshauptmann Markus Wallner überreicht. Herr Buda erhielt für seine Projektarbeit "Von der Werbung bis zur Einstellung in der Hilcona AG" eine Auszeichnung.Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung gratuliert den Ausgezeichneten herzlichst und wünscht ihnen weiterhin viel Freude und Engagement für die duale Berufsausbildung.Pressekontakt:Amt für Berufsbildung und BerufsberatungSilvia RischT +423 236 72 14silvia.risch@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100921113