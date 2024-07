NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Nach einem starken Jahr 2023 hätten sich Halbleiterwerte auch in diesem Jahr bislang deutlich überdurchschnittlich entwickelt, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht Werte wie Broadcom oder Nvidia, die echte Erfolgsgeschichten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) aufweisen, weiterhin positiver. Vermehrt begeistere ihn aber auch Qualcomm, denn die Aktie sei bislang nur am Rande ein KI-Wert./tih/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2024 / 01:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 01:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040